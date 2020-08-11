Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu’nda bir üst tura çıkan ilk takımlar belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre Almanya’da oynanan mücadelelerde son 4 takım arasına ismini yazdıran ekipler Manchester United ile Inter oldu.
Inter ile Bayer Leverkusen’in karşı karşıya geldiği müsabakaya İtalyan ekibi gollerle başladı. 15. dakikada Barella gol perdesini aralarken, 21’de ise Lukaku skoru 2-0 yapan golü kaydetti.
Bu golden 3 dakika sonra Bayer Leverkusen, farkı 1’e indirdi. Alman temsilcisi, 24. dakikada Havertz’in kaydettiği gol ile mücadeleyi 2-1’e getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Inter ismini yarı finale yazdırmış oldu.
- Inter, yarı finalde Shaktar Donetsk - Basel maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.
Inter Bayer Leverkusen maçının özetini izlemek için tıklayınız.
⏹️ | FINITAAAAA!!!
Siamo in semifinaleeeeeeee!!! DAIIIII!!! 👏👏👏#InterLeverkusen 2⃣-1⃣
⚽️ #Barella (15')
⚽️ #Lukaku (21')
⚽️ Havertz (24')#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/QJbd82nzFs
⏹️ | FINITAAAAA!!!
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