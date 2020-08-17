UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi maç özetleri: Inter-Shakhtar Donetsk maçının özeti ve gollerini izle

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde şaşırtan skor: Inter final kapısını 5 golle açtı

İtalyan temsilcisi Inter, Ukrayna ekibi Shakhtar'ı 5-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Inter, finalde Manchester United'ı eleyen Sevilla ile karşılaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lukaku, Inter'in bu sezonki en dikkat çekici oyuncularından biri olmayı başardı.

Lukaku, Inter'in bu sezonki en dikkat çekici oyuncularından biri olmayı başardı.

Fotoğraf: POOL

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Inter ile Shakhtar, Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonyalı hakem üçlüsü Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yönetti.

Mücadele dengeli başladı. Karşılıklı ataklara birbirinin kalesini yoklayan takımlar, daha çok orta alanda geçen bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Barella’nın sağ kanttan ortasın Lautaro Martinez kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Maçtaki sayılı tehlikeli ataklardan biri golle sonuçlanırken, oyunun geneli kısır geçti. Mücadelenin ilk yarısında topla oynama yüzdesi Shakhtar’den yana olsa da skor tablosunda 1-0 önde olan taraf Inter oldu.

İkinci yarıda golü daha çok arayan Inter, Shakhtar kalesine yüklenmeye başladı. Bu baskının sonucu 64. dakikada Danilo D’Ambrosio ile alan İtalyan ekibi, skoru 2-0’a getirdi. Farkı açarak biraz daha rahatlayan Inter, golleri de arka arkaya buldu. 74. dakikada Lautaro Martinez ile 78. dakikada da Romelu Lukaku ile ağları sarsan Inter, durumu 4-0 yaptı. Hız kesmeyen İtalyan ekibi 83. dakikada Romelu Lukaku ile farkı 5’e çıkardı.

  • UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Shakhtar’ı 5-0 mağlup eden Inter, rahat bir skorla finale çıktı. Inter finalde Sevilla ile karşılaşacak. Final mücadelesi 21 Ağustos Cuma günü Köln’de oynanacak.

Lukaku serisini 10 maça çıkardı

  • Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, böylece kendisine ait rekoru geliştirdi.

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