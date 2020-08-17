UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Sevilla Manchester United 2-1 maç özeti izle

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Manchester United'ı da devirdi (ÖZET)

Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Sevilla, Manchester United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi finalinde.

Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi finalinde.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde, İspanyol ekibi Sevilla ile İngiltere'nin Manchester United takımı karşılaştı.

Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla ile tek şampiyonluğunu 2017'de kazanan Manchester United arasındaki mücadele, Almanya'nın Köln kentinde oynandı.

Hakem Felix Brych, 7. dakikada Rashford'a Sevilla ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını 9. dakikada gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

Eşitlik geldi

26. dakikada sol kanattan gelişen Sevilla atağında Reguilon'un yerden yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Suso, takımının soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesini sağladı.

Manchester Unitedlı oyuncular, ikinci yarının ilk 10 dakikasında net gol fırsatları yakaladı ancak kaleci Bounou'yu geçmeyi başaramadı.

Sevilla finalde

Jesus Navas'ın sağdan yaptığı ortada, Manchester United savunmasının altı pas içinde unuttuğu De Jong, 78. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Sevilla 2-1'lik skorla 6. kez adını finale yazdırdı.

Sevilla Manchester United özeti

Sevilla, Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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