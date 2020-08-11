UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi maçları: Manchester United Kopenhag özet izle

Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag takımını uzatma bölümünde attığı golle 1-0 yenen İngiltere temsilcisi Manchester United, yarı finale çıktı. Manchester United, Kopenhag özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Manchester United rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester United rakibini 1-0 mağlup etti.

Fotoğraf: WOLFGANG RATTAY

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Kopenhag ile Manchester United, Almanya'nın Köln kentinde karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

Rakibi belli olacak

  • Manchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Manchester United Kopenhag maçının özetini izlemek için tıklayınız

Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET)
Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu’nda bir üst tura çıkan ilk takımlar belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre Almanya’da oynanan mücadelelerde son 4 takım arasına ismini yazdıran ekipler Manchester United ile Inter oldu.Inter ile Bayer Leverkusen’in karşı karşıya geldiği müsabakaya İtalyan ekibi gollerle başladı. 15. dakikada Barella gol perdesini aralarken, 21’de ise Lukaku skoru 2-0 yapan golü kaydetti.Bu golden 3 dakika sonra Bayer Leverkusen, farkı 1’e indirdi. Alman temsilcisi, 24. dakikada Havertz’in kaydettiği gol ile mücadeleyi 2-1’e getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Inter ismini yarı finale yazdırmış oldu. Inter, yarı finalde Shaktar Donetsk - Basel maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.Inter Bayer Leverkusen maçının özetini izlemek için tıklayınız.Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)⏹️ | FINITAAAAA!!!Siamo in semifinaleeeeeeee!!! DAIIIII!!! 👏👏👏#InterLeverkusen 2⃣-1⃣⚽️ #Barella (15&#39;)⚽️ #Lukaku (21&#39;)⚽️ Havertz (24&#39;)#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/QJbd82nzFs&mdash; Inter (@Inter) August 10, 2020

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