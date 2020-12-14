Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olduğu son 32 tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;
- Wolfsberger-Tottenham
- Dinamo Kiev-Club Brugge
- Real Sociedad-Manchester United
- Benfica-Arsenal
- Kızılyıldız-Milan
- Royal Antwerp-Rangers
- Slavia Prag-Leicester City
- Salzburg-Villarreal
- Braga-Roma
- Krasnodar-Dinamo Zagreb
- Young Boys-Bayer Leverkusen
- Molde-Hoffenheim
- Granada-Napoli
- Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk
- Lille-Ajax
- Olimpiakos-PSV
Maçlar ne zaman oynanacak?
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak.
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