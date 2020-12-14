UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda hangi takımlar birbirleriyle eşleşti?

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapıldı. Milli futbolcularımızın formalarını giydiği Lille, Milan ve Leicester City'nin rakipleri de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbolseverler bugün kura heyecanı yaşayacak.

Futbolseverler bugün kura heyecanı yaşayacak.

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olduğu son 32 tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

  • Wolfsberger-Tottenham
  • Dinamo Kiev-Club Brugge
  • Real Sociedad-Manchester United
  • Benfica-Arsenal
  • Kızılyıldız-Milan
  • Royal Antwerp-Rangers
  • Slavia Prag-Leicester City
  • Salzburg-Villarreal
  • Braga-Roma
  • Krasnodar-Dinamo Zagreb
  • Young Boys-Bayer Leverkusen
  • Molde-Hoffenheim
  • Granada-Napoli
  • Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk
  • Lille-Ajax
  • Olimpiakos-PSV

Maçlar ne zaman oynanacak?

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu;Borussia Mönchengladbach-Manchester CityLazio-Bayern MünihAtletico Madrid-ChelseaLeipzig-LiverpoolPorto-JuventusBarcelona-PSGSevilla-Borussia DortmundReal Madrid-AtalantaMaçlar ne zaman oynanacak?Son 16 turu ilk karşılaşmaları 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak.Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor

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