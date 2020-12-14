Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olduğu son 32 tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Kızılyıldız- Milan

Royal Antwerp-Rangers

Slavia Prag- Leicester City

Salzburg-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagreb

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille -Ajax

-Ajax Olimpiakos-PSV

Maçlar ne zaman oynanacak?

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak.