UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı | Canlı

Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final heyecanı başlıyor. Bu turda İngiliz ekibi West Ham United sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ederken bu karşılaşma dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bir diğer Alman ekibi RB Leipzig İskoç takımı Rangers'ı konuk edeceği mücadele ise Tv 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu maçların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler:

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Adams, Klostermann, Szoboszlai, Nkunku, Halstenberg, Olmo, Laimer, Gvardiol, Henrichs.

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Aribo, Kamara, Kent, Wright.

İlk 11'ler

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West Ham United: Areola, Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Lanzini, Fornals, Antonio.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Melo, Hinteregger, Toure, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre.