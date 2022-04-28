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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı | Canlı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında West Ham United sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelirken, turun diğer maçında RB Leipzig İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek. Karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı | Canlı
UEFA Avrupa Ligi

Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final heyecanı başlıyor. Bu turda İngiliz ekibi West Ham United sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ederken bu karşılaşma dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bir diğer Alman ekibi RB Leipzig İskoç takımı Rangers'ı konuk edeceği mücadele ise Tv 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu maçların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler:

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Adams, Klostermann, Szoboszlai, Nkunku, Halstenberg, Olmo, Laimer, Gvardiol, Henrichs.

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Aribo, Kamara, Kent, Wright.

İlk 11'ler

West Ham United: Areola, Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Lanzini, Fornals, Antonio.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Melo, Hinteregger, Toure, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı

​West Ham-Frankfurt ve Leipzig-Rangers maçları için tıklayın.
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