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Spor Avrupa Liginde Almanların gecesi
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Avrupa Ligi'nde Almanların gecesi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda West Ham United'ı 2-1 mağlup ederken, bir diğer Alman ekibi Leipzig sahasında Rangers'i tek golle geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Liginde Almanların gecesi
Ansgar Knauff'un gol sevinci

Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final ilk maç heyecanı sona erdi. Bu turda İngiliz ekibi West Ham United sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup olurken, RB Leipzig İskoç takımı Rangers ile 0-0 berabere kaldı.

Londra'da kazanan Frankfurt

İngiliz ekibi West Ham United sahasında çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele Alman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri henüz 1. dakikada Ansgar Knauff ve 54. dakikada Daichi Kamada kaydetti. West Ham'ın tek golü 21. dakikada Michail Antonio attı.

Final bileti rövanşa kaldı

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinin diğer maçında Alman ekibi RB Leipzig ve İskoç temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Doksan dakikası büyük çekişmeye sahne olan maçta kilidi 86. dakikada Angelino açtı ve bu golle Leipzig mücadeleyi 1-0 kazandı.

Öte yandan bu karşılaşmaların rövanşları 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
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