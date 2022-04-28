Avrupa Ligi'nde Almanların gecesi

Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final ilk maç heyecanı sona erdi. Bu turda İngiliz ekibi West Ham United sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup olurken, RB Leipzig İskoç takımı Rangers ile 0-0 berabere kaldı.

Londra'da kazanan Frankfurt

İngiliz ekibi West Ham United sahasında çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele Alman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri henüz 1. dakikada Ansgar Knauff ve 54. dakikada Daichi Kamada kaydetti. West Ham'ın tek golü 21. dakikada Michail Antonio attı.

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Barcelona deplasmanına 30 bini aşkın taraftarla çıkarma yapan Frankfurt şimdi de West Ham maçı için Londra'da!#UEL pic.twitter.com/oTBkLvnfpD — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 28, 2022

Final bileti rövanşa kaldı

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinin diğer maçında Alman ekibi RB Leipzig ve İskoç temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi. Doksan dakikası büyük çekişmeye sahne olan maçta kilidi 86. dakikada Angelino açtı ve bu golle Leipzig mücadeleyi 1-0 kazandı.

Öte yandan bu karşılaşmaların rövanşları 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.