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UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman takımlarının gecesi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu, bugün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Porto'yu deplasmanda mağlup eden Olimpik Lyon ve Real Betis deplasmanından galibiyetle dönen Eintracht Frankfurt, rövanş karşılaşmaları öncesinde avantajı eline geçirdi.

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Haber Merkezi DHA
UEFA Avrupa Liginde deplasman takımlarının gecesi
Porto-O.Lyon

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Porto, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk etti. Estadio do Dragao'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Lyon, 59'uncu dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Porto, beraberlik golünü bulmak adına baskısını arttırsa da karşılaşma Olimpik Lyon'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise İspanyol temsilcisi Real Betis, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşmada deplasman ekibi, 14'üncü dakikada Filip Kostic'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Betis, 30'uncu dakikada Nabil Fekir'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu golden iki dakika sonra Frankfurt, Daichi Kamada'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

52'nci dakikada Frankurt'ta Rafael Borre'nin kullandığı penaltıyı kaleci Claudio Bravo kurtardı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca, Eintracht Frankfurt sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 17 Mart Perşembe günü Almanya'da oynanacak
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