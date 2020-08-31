UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Haberin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.
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