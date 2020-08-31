UEFA AVRUPA LİGİ

​UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Haberin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor
Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yarın yapılacak.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, maçların yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;Neftçi Bakü Lokomotiv TiflisMaccabi Haifa - Zeljeznicar galibi

  • Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:
  • Neftçi Bakü
  • Lokomotiv Tiflis
  • Maccabi Haifa - Zeljeznicar galibi

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