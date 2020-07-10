UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı: Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura, saat 14.00'te çekilecek.

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli olacak.

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.