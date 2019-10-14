UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.
UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, İtalya'da bir radyo programına katıldı. Sunucunun ülkemizde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline yönelik sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Uva, finalin İstanbul'da oynanacağını yeniledi.
Michele Uva, "Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'den almak çok güçlü bir hareket, şuanda böyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.
İtalyan yönetici aynı zamanda, "Spordaki en önemli prensiplerden biri, politik değişimlere göre hareket edilmemesidir. Oyuncuların ve teknik direktörlerin davranışları için katı kurallar vardır ve uymayanlar cezalandırılır. Bu tarz davranışları araştıracak kurullar vardır." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2020'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İtalya'da forma giyen milli oyuncularımızın Mehmetçiğe destek amaçlı paylaşımları, ülkede tepki görmüştü.
Mehmetçik için yaptığı destek paylaşımı sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in ardından A Milli Takım futbolcuları da asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarıldı. Bununla da kalmadı, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi oldular!!! pic.twitter.com/DcF91eLfZh
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