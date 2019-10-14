UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, İtalya'da bir radyo programına katıldı. Sunucunun ülkemizde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline yönelik sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Uva, finalin İstanbul'da oynanacağını yeniledi.

Michele Uva, "Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'den almak çok güçlü bir hareket, şuanda böyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.

İtalyan yönetici aynı zamanda, "Spordaki en önemli prensiplerden biri, politik değişimlere göre hareket edilmemesidir. Oyuncuların ve teknik direktörlerin davranışları için katı kurallar vardır ve uymayanlar cezalandırılır. Bu tarz davranışları araştıracak kurullar vardır." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajlarına İtalya'dan tepki Yaptığı ırkçı açıklamalarla daha önce de gündeme gelen İtalyan senatör Roberto Calderoli, bu sefer de milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Merih Demiral hakkında skandal sözler sarf etti.Yıldız oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'na destek için yaptıkları paylaşımlar hakkında konuşan Calderoli, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa İstanbul'a ya da Ankara'ya dönsünler. Türkiye'de çok iyi karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gidebilirler. Takımlarından ayrılsınlar" ifadelerini kulandı.'Sözleşmeleri feshedilsin'Her iki yıldız oyuncumuzun da sözleşmelerinin feshedilmesini isteyen Senatör Calderoli, "İtalya'da kazandıkları paralı bıraksınlar ve Türkiye'ye dönsünler" dedi.Yıldız oyuncularımızın paylaşımlarıÜlkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na milli oyuncularımızdan da destek geldi.İtalya'nın Roma Kulübü'nde forma giyen Cengiz Ünder, sosyal medya hesabı üzerinden asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaştı.🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/f1p9qwTOJy— Cengiz Ünder (@cengizunder) October 11, 2019 Diğer milli yıldızımız Merih Demiral ise Juventus'un eski futbolcusu Marchisio'nun Barış Pınarı Harekatı'na gösterdiği tepkiye yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini anlatan Merih, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.Merih Demiral'dan Marchisio'nun iftirasına cevap: PKK 40 bin kişinin ölümünden sorumludurCenk Şahin'de protesto edildiBundesliga 2 ekiplerinden Saint Pauli'de oynayan Türk futbolcu Cenk Şahin, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulundu. Türk Bayrağı'nı paylaşan Şahin,"Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" denildi.Saint Pauli Kulübü, daha önce de 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hapsi istenen futbolcu Deniz Naki'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyorSaint Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, #BarışPınarıHarekatı'na destek paylaşımında bulunduAlman Kulübü, Türk futbolcunun Mehmetçik için attığı mesaja, "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" ifadeleriyle karşılık verdi. pic.twitter.com/vkylNfSWlz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 11, 2019

Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2020'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İtalya'da forma giyen milli oyuncularımızın Mehmetçiğe destek amaçlı paylaşımları, ülkede tepki görmüştü.

Mehmetçik için yaptığı destek paylaşımı sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in ardından A Milli Takım futbolcuları da asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarıldı. Bununla da kalmadı, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi oldular!!! pic.twitter.com/DcF91eLfZh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2019