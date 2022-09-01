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UEFA'dan Emre Belözoğlu'na men cezası

Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu’nun, UEFA müsabakalarında ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
UEFA Emre Belözoğluna neden ceza verdi?
Emre Belözoğlu

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Uyarı ve para cezası

Öte yandan Belözoğlu’na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü’ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi.

Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi.

Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.

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