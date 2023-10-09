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Spor

Euro 2032 ev sahibi belli oluyor

UEFA, EURO 2032'nin ev sahibini resmi olarak 10 Ekim Salı günü açıklayacak. Tek aday olarak Türkiye ile İtalya bulunuyor.

11:46 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye ile İtalya tek aday.

Türkiye ile İtalya tek aday.

EURO 2032 ev sahipliği, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından resmen duyurulacak.


Türkiye ve İtalya federasyon heyetleri, bugün UEFA'nın merkezinde bir araya gelecek ve yarın UEFA Yönetim Kuruluna son sunumlarını yapacak. İki ülkenin sunumlarını dinleyen UEFA Yönetim Kurulu ise nihai kararını ilan edecek.


UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.







#EURO 2032
#Türkiye
#İtalya
#ev sahibi
27 dakika önce
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