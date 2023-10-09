Türkiye ve İtalya federasyon heyetleri, bugün UEFA'nın merkezinde bir araya gelecek ve yarın UEFA Yönetim Kuruluna son sunumlarını yapacak. İki ülkenin sunumlarını dinleyen UEFA Yönetim Kurulu ise nihai kararını ilan edecek.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.