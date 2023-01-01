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UEFA Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'i işaret etti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, yeni yılda Avrupa futbolunu kasıp kavurma potansiyeline sahip oyuncuları derledi. Listede Türkiye'den Arda Güler de yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Fenerbahçenin genç yıldız adayı Arda Güleri işaret etti
Arda Güler - Fenerbahçe

UEFA, yeni yılda takip edilmesi gereken ve 2023’te Avrupa futbolunda ön plana çıkabilecek futbolculara dair bir liste paylaştı.

Açıklanan listede Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler de yer aldı. Muhabir, gazeteci ve editörlerin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuların yer aldığı 40 kişilik listede Türkiye’den tek giren isim Fenerbahçe’nin genç milli futbolcusu Arda Güler oldu.

Top sürme yeteneği ve delici pasları nedeniyle Arda Güler’in “Türk Messi” lakabına sahip olduğu vurgulanırken; geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı.

  • Fenerbahçe forması altında bu sezon 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Adı daha önce transferde Avrupa’nın önemli takımlarıyla geçen Arda Güler’in Fenerbahçe ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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