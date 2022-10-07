UEFA gelirlerinde Fenerbahçe 10 milyon euroyu aştı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları tamamlanırken temsilcilerimizin şu ana kadar elde ettiği kazançlar da belli olmaya başladı.

Fenerbahçe, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon euroluk geliri hanesine yazdırdı.

Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin euroluk gelir elde etti.

Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon euroya ulaşmış durumda.

Trabzonspor'un geliri 13 milyon euro

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon euroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon euroluk katılım bedelini cebine koydu. Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin euroda kaldı.

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Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon euro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon euro ödül alacak.

Başakşehir 4,9 milyon euro, Sivasspor 4,1 milyon euro kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon euro, performansıyla 1 milyon 166 bin euro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin euro kazandı.

Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon euro, gruptaki performansıyla 666 bin euro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin euroluk ödülün sahibi oldu.

📈Dünkü sonuçlar sonrası Hırvatistan'ı geçerek 18'inci sıraya yükseldik. pic.twitter.com/9798Hwszdt — SPOR (@yenisafakspor) October 7, 2022

Avrupa'daki temsilcilerimizin gruplarında oluşan son puan durumları...



Sizce takımlarımız üst tura çıkabilecek mi❓ pic.twitter.com/k16wyF5bt0 REKLAM October 7, 2022

SPOR Trabzonspor'da savunma sıkıntısı