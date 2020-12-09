UEFA ırkçılığa karşı dik duruşa karşı gelemedi: Hakemler değişti

PSG-Başakşehir maçı yıllarca unutulmayacak olaylara sahne oldu. Temsilcimizin antrenörü Webo, dördüncü hakemin ırkçı sözlerine maruz kaldı. Sahadan çekilen Başakşehir, UEFA'nın ısrarlarına rağmen sahaya çıkmadı.

UEFA, hakemlerinin yaşattığı skandalın ardından mücadelenin hakemlerini yenileme kararı aldı. Karşılaşmayı yarın kaldığı yerden 20.55'te yeniden başlatacak olan kurulun Pierre Webo'nun da kartını iptal etmesi gündemde.

Karşılaşmayı kim yönetecek?

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. UEFA, PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakeminin ise Polonyalı Bartosz Frankowski olduğunu duyurdu.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakem kadrosu #UCL pic.twitter.com/iRaY4QPtZk — 🤜🏻🤛🏿 #NoToRacism | Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2020

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, yaşanan gelişmeler sonrasında BeinSport’a bağlanarak açıklamalarda bulundu;

"Kendi dilinde kötü bir manaya gelmediğini söylese de uluslararası üst düzey bir maçta dikkatli olması gerekirdi. Biz tepki gösterdik ve PSGli oyuncular da destek verdi. UEFA yetkilisi, maçın dördüncü hakeminin maçtan alındığını ve VAR hakemlerinden birinin geleceğini söyledi. Ancak biz kabul etmedik. UEFA ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni bir hakem dörtlüsü gönderilmesine karar verildi ve maç yarın oynanacak. Paris Saint-Germain’li oyuncular burada bize çok büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz”

“22 oyuncuyla protesto gündeme geldi”

"22 oyuncunun sahaya çıkıp hakemlere hep beraber tepki göstermesi de gündeme geldi ancak bizim oyuncularımız sahaya çıkmak istemedi. Burada maça çıkmak isteyen 1 kişi bile olmadı. Takım halinde böyle bir duruş sergiledik. Soyunma odasında bir toplantı yaptık ve başkanımız da görüntülü aramayla bağlandı"

Olayları izlemek için;

00:21 dk 09 Aralık 2020 Yeni Şafak Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz? PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.

00:51 dk 08 Aralık 2020 Yeni Şafak PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya 'Irkçılık' yapıldı. Mücadelenin dördüncü hakeminin Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı belirtildi. UEFA delegesi olay yerinde!.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.Paris'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmediPSG - Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılıkUEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık

TFF: UEFA’nın gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA’nın yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inandıklarını ifade etti.Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır.Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı, ayrıca TFF yetkilileri, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçmiştir.Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir’in yanında olacaktır.Üyesi olduğumuz UEFA’nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz."Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemdeParis'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmedi

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum" Başakşehir'in Senegalli yıldız futbolcusu Demba Ba, PSG maçında soyunma odasına gittikten sonra tekrar sahaya çıkmak istemedi.UEFA'nın hakemlerinin yaptığı ırkçı saldırıya tepki gösteren başarılı futbolcunun bu tavrına takım arkadaşları da 'o çıkmazsa biz de çıkmayız' diyerek destek olduğu aktarıldı.Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun görevden alındığı ve bu maçta artık görev almayacağı belirtildi.UEFA'nın PSG-Başakşehir maçını oynatmak istediği ancak Başakşehir'in sahaya çıkıp çıkmayacağı kararını beklediği aktarıldı. Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde