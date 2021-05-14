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UEFA kararını verdi: İki dev final İstanbul'da

2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Ayrıca bu yıl, UEFA Süper Kupa maçının da İstanbul'da oynanması yönünde mutabakata varıldı.

Haber Merkezi AA
UEFA kararını verdi: İki dev final İstanbulda
Şampiyonlar Ligi kupası Boğaz'da sergilenmişti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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