|
Spor

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme kura çekimi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turunu geçmesi halinde sonraki turda karşılaşacağı rakipleri bugün saat 15.00'te belli oluyor.

11:01 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kura çekimi saat 15.00'te.

Kura çekimi saat 15.00'te.

UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. Kura çekimi saat 15.00'te yapılacak.


Fenerbahçe, 26 Temmuz'da Kadıköy'de Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

Rövanş 3 Ağustos'ta Moldova deplasmanında oynanacak.


Fenerbahçe, Zimbru'yu elemesi halinde karşılacağı muhtemel rakipler:

Kecskemeti TE / Riga FC galibi

FC Differdange 03 / NK Maribor galibi

KA Akureyri / Dundalk FC galibi

B36 Torshavn / Haverfordwest County AFC galibi

Heart of Midlothian FC galibi


Beşiktaş ilk maçına 27 Temmuz'da kendi evinde Tirana'yı ağırlayacak.

Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.


Beşiktaş'ın Tirana'yı elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler:

Hajduk Split

Zeljeznicar / Neftçi Bakü galibi

Sutjeska / Santa Coloma galibi

Balzan / Neman Grodno galibi


Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak

Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.


Adana Demirspor'un Cluj'u elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler:

Gzira United FC / F91 Diddeleng galibi

Linfield FC / MKS Pogon Szczecin galibi

NK Osijek / ZTE FC galibi

Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes galibi

SK Brann




#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aşure günü ne zaman, ayın kaçında?