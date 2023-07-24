UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme kura çekimi

Kura çekimi saat 15.00'te.
UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. Kura çekimi saat 15.00'te yapılacak.
Fenerbahçe, 26 Temmuz'da Kadıköy'de Zimbru ile karşı karşıya gelecek.
Rövanş 3 Ağustos'ta Moldova deplasmanında oynanacak.
Kecskemeti TE / Riga FC galibi
FC Differdange 03 / NK Maribor galibi
KA Akureyri / Dundalk FC galibi
B36 Torshavn / Haverfordwest County AFC galibi
Heart of Midlothian FC galibi
Beşiktaş ilk maçına 27 Temmuz'da kendi evinde Tirana'yı ağırlayacak.
Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Arnavutluk'ta oynanacak.
Hajduk Split
Zeljeznicar / Neftçi Bakü galibi
Sutjeska / Santa Coloma galibi
Balzan / Neman Grodno galibi
Adana Demirspor ilk maçına 27 Temmuz Perşembe Romanya'da Cluj deplasmanında çıkacak
Rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta Adana'da oynanacak.
Gzira United FC / F91 Diddeleng galibi
Linfield FC / MKS Pogon Szczecin galibi
NK Osijek / ZTE FC galibi
Hibernian FC / Inter Club d'Escaldes galibi
SK Brann