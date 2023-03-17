UEFA Konferans Ligi'nin ikinci sezonu. Düzenlendiği ilk sezon Roma kupaya ulaşmıştı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde final yolu belirlendi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'ta Eden Arena'da oynanacak olan organizasyonunun çeyrek eşleşmeleri belli oldu.
İşte eşleşmeler;
Lech Poznan - Fiorentina
Gent - West Ham United
AZ Alkmaar - Anderlecht
Basel - Nice
Yarı Final eşleşmeleri;
Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / AZ Alkmaar - Anderlecht
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35 dakika önce
Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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