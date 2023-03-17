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Spor

Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Tüm eşleşmelere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:17 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci sezonu. Düzenlendiği ilk sezon Roma kupaya ulaşmıştı.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci sezonu. Düzenlendiği ilk sezon Roma kupaya ulaşmıştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde final yolu belirlendi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.


Finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'ta Eden Arena'da oynanacak olan organizasyonunun çeyrek eşleşmeleri belli oldu.
İşte eşleşmeler;

Lech Poznan - Fiorentina

Gent - West Ham United

AZ Alkmaar - Anderlecht

Basel - Nice


Yarı Final eşleşmeleri;

Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / AZ Alkmaar - Anderlecht

#UEFA Konferans Ligi
#Kura Çekimi
#Basel
#Fiorentina
#West Ham
#Anderlecht
#Nice
35 dakika önce
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Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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