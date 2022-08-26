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Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri bugün çekilecek kurayla belirlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Konferans Liginde Başakşehir ve Sivassporun muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi saat 15.30'da başlayacak.

Başakşehir kuraya 1'inci, Sivasspor ise 3'üncü torbadan katılacak.

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

İşte UEFA Konferans Ligi torbaları

1. torba

  • Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. torba

  • Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec

3. torba

  • Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

4. torba

  • Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani


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