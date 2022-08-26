Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kura çekimi saat 15.30'da başlayacak.
Başakşehir kuraya 1'inci, Sivasspor ise 3'üncü torbadan katılacak.
Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.
İşte UEFA Konferans Ligi torbaları
1. torba
- Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham
2. torba
- Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec
3. torba
- Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz
4. torba
- Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani