UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı | CANLI

Avrupa'nın üç numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde Yarı Final heyecanı başlıyor. Bu turda İngiliz ekibi Leicester sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ederken bu karşılaşma dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Hollanda ekibi Feyenoord'un Fransız takımı Marsilya'yı konuk edeceği mücadele ise Tv 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu maçların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

LEICESTER / ROMA

Leicester 11'i: Schmeichel, Ricardo, Evans, Fofana, Castagne, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Albrighton, Lookman, Vardy.

Roma 11'i: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham.

FEYENOORD / MARSİLYA