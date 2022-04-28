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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı | CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam yarı final heyecanı yaşanıyor. Leicester-Roma ve Feyenoord-Marsilya maçlarının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Konferans Liginde yarı final heyecanı | CANLI
Spor

Avrupa'nın üç numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde Yarı Final heyecanı başlıyor. Bu turda İngiliz ekibi Leicester sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ederken bu karşılaşma dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Hollanda ekibi Feyenoord'un Fransız takımı Marsilya'yı konuk edeceği mücadele ise Tv 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu maçların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

LEICESTER / ROMA

  • Leicester 11'i: Schmeichel, Ricardo, Evans, Fofana, Castagne, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall, Albrighton, Lookman, Vardy.
  • Roma 11'i: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham.

FEYENOORD / MARSİLYA

  • Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Sinisterra, Dessers.
  • Marsilya: Mandanda, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Bakambu, Dieng, Payet.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı

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