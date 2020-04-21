AVRUPA LİGLERİ

UEFA "Ligleri tamamlayın" dedi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

Haber Merkezi AA
UEFA, 55 ülke federasyonu ile görüştü.

UEFA, 55 ülke federasyonu ile görüştü.

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir" denildi.

  • Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.