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UEFA maçları sonrasında ülke puanları değişti: Nefes aldık

Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından sonra, UEFA ülke sıralamasında puan tablosu değişti. Sarı-lacivertlilerin kazandığı, Galatasaray'ın ise berabere kaldığı karşılaşmalar sonrasında Türkiye, 18. sıraya yerleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​UEFA maçları sonrasında ülke puanları değişti: Yunanistanı geride bıraktık
UEFA

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında, Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti.

Alınan bir galibiyet ve bir beraberliğin ardından, UEFA ülke sıralamasında puan tablosu değişti. 19. sıraya gerileyen ve 24.500 puanı bulunan ülkemiz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sonuçlarından sonra puanını 25.100'e çıkardı ve Yunanistan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.

İlk 15'e girmemiz gerekiyor

Bu sezon Türkiye için hayati bir öneme sahip. Eğer sezonu ilk 15 içerisinde bitiremezsek, Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gidecek ve o ekip eleme oynayacak. Avrupa Lig'ine takım gönderemezken, Konferans Ligi'ne ise 3 takım göndereceğiz

  • Ülke puanı sıralamaları;
  • 14) İsviçre 27.925 (2 takım)
  • 15) Hırvatistan 25.400 (1 takım)
  • 16) Çekya 25.500 (3 takım)
  • 17) Kıbrıs Rum Kesimi 25.125 (2 takım)
  • 18) TÜRKİYE 25.100 (3 takım)
  • 19) Yunanistan 24.700 (2 takım)

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