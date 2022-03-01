Spor UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı
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UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı

UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı. Yürürlüğe giren kararın, 2024 Avrupa futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı
UEFA

Rusya'nı Ukrayna'yı işgal girişimi sportif faaliyetleri de etkiledi. Daha önce Rusya Milli Takımlarını ve ulusal takımları Avrupa organizasyonlarından men eden UEFA, şimdide Rus şirketleri ile olan anlaşmalarını sonlandırdı.

UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.

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