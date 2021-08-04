Spor UEFA, takımların turnuvalarda elde edecekleri gelirleri açıkladı
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UEFA, takımların turnuvalarda elde edecekleri gelirleri açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde takımların elde edecekleri gelirler belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde takımlar galibiyet ve beraberlik başına ne kadar para kazanacaklar? İşte temsilcilerimizin bu 3 organizasyonda gruplara kalmaları durumunda kazanacakları ücretler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Liginde takımların elde edecekleri gelirler belli oldu
UEFA organizasyonlarının gelirleri belli oldu

UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde takımların kazanacakları ücretleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre UEFA Konferans Ligi'nde galibiyet başına alınan para şaşkınlık oluşturdu.

Katılımdan gelen ücret

Ayakbastı parası olarak tarif edilen ilk ücret, Şampiyonlar Ligi'nde oldukça fazla. Devler Ligi'ne katılan takım direkt olarak 15 milyon euroyu cebine koyacak. Avrupa Ligi'ne katılan takımlar 3 milyon 600 bin euro, Konferans Ligi'nde yer alan takımlar ise 2 milyon 900 bin euro kazanacak.

Galibiyet ücretlerinde en düşük seviye Konferans Ligi

Turnuvanın büyüklüğünden dolayı yine en büyük ücreti Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alan takımlar kazanacak. Devler Ligi'nde her galibiyet için 2 milyon 800 bin euro, Avrupa Ligi'nde 630 bin euro ve Konferans Ligi'nde 500 bin euro verilecek. Beraberlik ücretleri ise sırasıyla 930 bin euro, 210 bin euro ve 166 bin euro olacak.

İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde takımların kazanacakları ücretler;


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