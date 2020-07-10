UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak.
Şampiyonlar Ligi final eşleşmeleri
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri
Real Madrid- Manchester City / Olympik Lyon - Juventus
Leipzig - Atletico Madrid
Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih
Atalanta - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri
Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus maçının galibi Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.
RB Leipzig - Atletico Madrid maçının galibi Atalanta Paris Saint-Germain maçının galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi. pic.twitter.com/n58VVvdAOi
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi. pic.twitter.com/n58VVvdAOi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 10, 2020
7-8 Ağustos'ta başlayacak
7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.
- 8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimini paylaştı 👇 pic.twitter.com/wHrGPGj1Tp
UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimini paylaştı 👇 pic.twitter.com/wHrGPGj1Tp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 17, 2020
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