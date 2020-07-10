UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak.

Şampiyonlar Ligi final eşleşmeleri

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri

Real Madrid- Manchester City / Olympik Lyon - Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih

Atalanta - Paris Saint-Germain

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri

Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus maçının galibi Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.

RB Leipzig - Atletico Madrid maçının galibi Atalanta Paris Saint-Germain maçının galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi. pic.twitter.com/n58VVvdAOi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 10, 2020

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı: Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura, saat 14.00'te çekilecek.Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli olacak. Avrupa Ligi kupası Köln'de sahibini bulacak2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

7-8 Ağustos'ta başlayacak

7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.

8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.