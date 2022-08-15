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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

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Haber Merkezi AA
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu yarın başlıyor
Trabzonspor, Kopenhag maçı için bugün saat 12.00'de Danimarka'ya hareket edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda, gruplardan önceki son aşama Play-Off turu maçları yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, ilk maçlar 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile saat 22.00'de karşılaşacak. Maç Exxen'den naklen yayınlanacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Play-Off turu ilk maçları programı şöyle:

Salı:

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Çarşamba:

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

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