UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda, gruplardan önceki son aşama Play-Off turu maçları yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, ilk maçlar 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile saat 22.00'de karşılaşacak. Maç Exxen'den naklen yayınlanacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Play-Off turu ilk maçları programı şöyle:
Salı:
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)
Çarşamba:
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
Erdal Hoş: Trabzonspor için hayati bir maç değil ama hayati bir sezon. Trabzonspor'dan oyuncu satabilecek bir performans bekliyorum.@erdalhos #4x4Futbol @tvnet #Trabzonspor #Kopenhag pic.twitter.com/RGqEPubCVi
Erdal Hoş: Trabzonspor için hayati bir maç değil ama hayati bir sezon. Trabzonspor'dan oyuncu satabilecek bir performans bekliyorum.@erdalhos #4x4Futbol @tvnet #Trabzonspor #Kopenhag pic.twitter.com/RGqEPubCVi— SPOR (@yenisafakspor) August 14, 2022