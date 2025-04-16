UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları Inter-Bayern Münih ve Real Madrid-Arsenal maçlarının ardından sona erdi. Yarı finale yükselen dört takım belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından son dörde kalan takımlar belli oldu.
Aston Villa'yı turnuva dışı bırakan Paris Saint-Germain, yarı finalde Real Madrid'i eleyen İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşti.
Borussia Dortmund'u iki maç sonunda saf dışı bırakan Barcelona, yarı finalde İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.
-Paris Saint-Germain - Arsenal
-Barcelona - Inter
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 29-30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası 31 Mayıs Cumartesi günü Bayern Münih'in ev sahipliğini yaptığı Allianz Arena'da oynanacak.