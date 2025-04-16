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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

23:5516/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları Inter-Bayern Münih ve Real Madrid-Arsenal maçlarının ardından sona erdi. Yarı finale yükselen dört takım belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından son dörde kalan takımlar belli oldu.


Aston Villa'yı turnuva dışı bırakan Paris Saint-Germain, yarı finalde Real Madrid'i eleyen İngiliz ekibi Arsenal ile eşleşti.


Borussia Dortmund'u iki maç sonunda saf dışı bırakan Barcelona, yarı finalde İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

-Paris Saint-Germain - Arsenal

-Barcelona - Inter

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 29-30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası 31 Mayıs Cumartesi günü Bayern Münih'in ev sahipliğini yaptığı Allianz Arena'da oynanacak.






#UEFA Şampiyonlar Ligi
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