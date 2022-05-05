UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin ismi belli oldu: Liverpool-Real Madrid

Dünya

İtalya ve Japonya Ukrayna savaşında sivillerin tahliyesi ve yerel ateşkes için uğraşıyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "İtalya ve Japonya, sivillerin tahliyesini sağlamak ve barış görüşmelerini desteklemek için yerel dahi olsa en kısa sürede ateşkes sağlamak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.