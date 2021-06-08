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UEFA Sivasspor'un golünü paylaştı

UEFA, Avrupa Ligi resmi hesabından grup maçlarında Karabağ’ı sahasında 2-0 yenen Sivasspor’u paylaşarak hatırlatma yaptı.

Haber Merkezi İHA
UEFA Sivassporun golünü paylaştı
Kayode geride bıraktığımız sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündeminde yer almaya devam ediyor.

Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 2-0 galip gelen kırmızı-beyazlılarda Kayode’nin attığı gol paylaşılarak hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

  • “Hakan Arslan’ın voleli pası. Sivasspor Kulübü. Olarenwaju Kayode”

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