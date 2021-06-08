UEFA Sivasspor'un golünü paylaştı

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündeminde yer almaya devam ediyor.
Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 2-0 galip gelen kırmızı-beyazlılarda Kayode’nin attığı gol paylaşılarak hatırlatma yapıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
- “Hakan Arslan’ın voleli pası. Sivasspor Kulübü. Olarenwaju Kayode”
🇹🇷 Hakan Arslan with the volleyed pass for @SivassporKulubu 👏
⚽️ Olarenwaju Kayode#UEL pic.twitter.com/bOa4dXOio7
🇹🇷 Hakan Arslan with the volleyed pass for @SivassporKulubu 👏