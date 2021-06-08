UEFA Sivasspor'un golünü paylaştı

Alexander Sörloth: Trabzonspor taraftarı telefon numaramı ele geçirmiş, bildirimleri kapattım

Trabzonspor taraftarının, takıma gelmesi için kampanya başlatıp fotoğraflarının altını yorum yağmuruna tuttuğu Norveçli golcü Alexander Sörloth, bu mesajlar ile ilgili konuştu. 'Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirmişler' dedi.



Sörloth'un, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bordo-mavili taraftarların Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel) yorumları akşam saatlerinde 1 milyonu geçmişti.

