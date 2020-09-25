UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Süper Kupa: Bayern Münih Sevilla maç özeti ve gollerini izle

Bayern Sevilla'yı devirdi, Süper Kupa'yı kaldırdı (ÖZET)

Bayern Münih, normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçın 104. dakikasında bulduğu golle Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Büyük heyecana sahne olan Bayern Münih-Sevilla maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Bayernli futbolcular maç sonu kupayla poz verdi.

Bayernli futbolcular maç sonu kupayla poz verdi.

Fotoğraf: LASZLO BALOGH / Reuters

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı.

16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

Taraftarlar takımları lehlerine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar takımları lehlerine tezahüratlarda bulundu.
Reuters

Sevilla maçın başında öne geçti

Sevilla'nın 11. dakikada geliştirdiği hücumda De Jong, sağ kanattan gelen ortayı kafayla altıpasa indirdi. Topla buluşan Rakitic'in, Bayern Münih savunmasındaki Alaba'nın temasıyla yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ocampos, Sevilla'yı 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Ocampos, penaltı vuruşunda Neuer'i mağlup etti.
Ocampos, penaltı vuruşunda Neuer'i mağlup etti.

Goretzka eşitliği sağladı


Bayern Münih, 34. dakikada skora denge getirdi. Cepheden yapılan ortayla altıpas içinde, kaleye sırtı dönükken buluşan Lewandowski, topu penaltı noktasına doğru yumuşattı. Geriden gelen Goretzka, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Bounou'yu avladı.

İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

Goretzka'nın gol sevinci
Goretzka'nın gol sevinci

Neuer kalesinde devleşti

Sevilla, 46. dakikada tehlikeli geldi. Ocampos'un sol kanattan yaptığı ortada De Jong, topa yakın direkte dokundu. Kaleci Neuer, topu kornere çeldi.

58. dakikada Bayern Münihli Gnabry'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü.

87. dakikada ani gelişen Sevilla atağında En-Nesyri, kaleci Neuer ile karşı karşıya kaldı ancak Alman file bekçisi gole izin vermedi.

Takımlar ikinci devrede skoru değiştiremeyince uzatmalara gidildi.

Oyuna sonradan dahil olan Sevilla'nın forvet oyuncusu En-Nesyri, 92. dakikada girdiği pozisyonu da değerlendiremedi. Savunmanın arkasına sarkan Faslı futbolcu, sol taraftan ceza sahasına girdi. En-Nesyri'nin topu sağına çekip yakın direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, önce kaleci Neuer'in ayağına, sonra da direğe çarptı.

Neuer, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu.
Neuer, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu.

Martinez attı, Bayern kupaya uzandı


100. dakikada Kimmich ile gole yaklaşan Bayern Münih, 104. dakikada 2-1 öne geçti. Korner vuruşu sonrası Sevilla savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası çizgisinde kontrol eden Alaba'nın çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü. Uzatma bölümünde oyuna giren Martinez, dönen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Bayern Münih, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bayern Münih, 2013'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürdü.

Bayern Münih-Sevilla maç özeti için tıklayın

Bayern Münih'ten 'çılgın' başlangıç: Schalke 04'ü tarihi skorla yendiler
Bayern Münih'ten 'çılgın' başlangıç: Schalke 04'ü tarihi skorla yendiler

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Bundesliga’nın 1‘inci haftasında Schalke 04’ü Allianz Arena’da konuk etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4'üncü dakikada Serge Gnabry ve 19'uncu dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.Ozan Kabak penaltı yaptırdıBayern Münih 30'uncu dakikada Schalke 04’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın ceza sahasında Robert Lewandowski’yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lewandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda 5 gol daha attılarİkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47’inci ve 59’uncu dakikalarda Serge Gnabry, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.Bayern Münih-Schalke 04 maç özeti;Liverpool'dan ses getiren transfer: Münih'ten Liverpool'a gitti

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