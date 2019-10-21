UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev: Devler Ligi maçını yönetecek
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev: Devler Ligi maçını yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig-Zenit maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Haber Merkezi AA
Ali Palabıyık, bu sezon ilk kez Devler Ligi'nde maç yönetecek.

Ali Palabıyık, bu sezon ilk kez Devler Ligi'nde maç yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.

Şampiyonlar Ligi G Grubu puan durumu
Şampiyonlar Ligi G Grubu puan durumu

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