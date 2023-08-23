UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Çağdaş Altay'ın yapacağı mücadelede Alper Ulusoy VAR, Serkan Tokat ise AVAR olarak görev alacak.