UEFA'dan dünya futboluna damga vuran ceza

UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.
UEFA, Manchester City'e 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi. Premier Lig'i 5. sırada bitirecek olan takım, Manchester City'nin yerine Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek
👀5- [Sheffield United] pic.twitter.com/rIj3NCaB2Z
UEFA, Manchester City'e 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi. Premier Lig'i 5. sırada bitirecek olan takım, Manchester City'nin yerine Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek
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