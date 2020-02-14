UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan dünya futboluna damga vuran ceza

Finansal kuralları ihlal eden İngiliz ekibinin, iki sezon Avrupa kupalarından men edildiği ve 30 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Pep Guardiola

Pep Guardiola

Fotoğraf: Gleb Garanich

UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.

İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Beşiktaş maçında ağlatan görüntü
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.