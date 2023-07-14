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Spor

UEFA'dan Finansal Fair Play kararları

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, 2022/2023 sezonunda Finansal Fair-Play izlemesine tabi tutulan İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verildiğini; Beşiktaş'ın ise mali hedefleri yerine getirdiğini ve uzlaşma anlaşması doğrultusunda önümüzdeki sezon da izlenmeye devam edeceğini açıkladı.

15:41 . 14/07/2023 Cuma
DHA
UEFA'dan takımlarımıza ceza geldi.

UEFA'dan takımlarımıza ceza geldi.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan denk hesap şartının değerlendirmesini tamamladığını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre değerlendirme altında bulunan 4 Türk kulübünden 3 tanesine para cezası verildi.


Trabzonspor'a 300 bin Euroluk kısmı sabit ve zorunlu bir ödeme

Trabzonspor'un denk hesap şartına uymadığını tespit etti. Buna göre bordo-mavili ekip, 2 milyon Euroluk bir mali katkı ödemeyi kabul ederken bu miktarın 300 bin Euroluk kısmı sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1 milyon 700 bin Euroluk kısmının kulüplerin kendi uzlaştırma anlaşmalarındaki hedeflere uyması şartına bağlı olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada ayrıca bordo-mavililere belirlenen hedeflere ulaşmadığında ek cezalar verileceği kaydedildi.


Konyaspor'a 100 bin Euro, Başakşehir'e 400 bin Euro

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, yapılan incelemenin ardından Konyaspor'da ise küçük denk hesap açığı olduğunu ve bu sebepten dolayı yeşil-beyazlı kulübe 100 bin Euro ceza verdiğini belirtti. Yapılan açıklamada bir diğer Türk kulübü İstanbul Başakşehir'in 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri tutturamaması nedeniyle 400 bin Euro ceza aldığı vurgulandı.


Beşiktaş belirlenen hedefleri yerine getirdi

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, Finansal Fair-Play izlemesine tabi tutulan Beşiktaş'ın ise 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri yerine getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon da yapılan uzlaşma anlaşmasına uyup uymadığı konusunda izleneceği ifade edildi.



#UEFA
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Başakşehir
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