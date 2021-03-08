UEFA'dan ırkçı hakem Constantin Coltescu'ya men cezası

Constantin Coltescu, PSG-Başakşehir maçında ırkçı söylemde bulunmuştu. Herkesin büyük tepki gösterdiği olayda maç bir sonraki güne ertelenmişti.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanan karşılaşmanın Rumen hakemleri Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre'nin cezaları belli oldu.

Buna göre, maçın dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu, UEFA organizasyonuna atandığı karşılaşmada uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle 2020-2021 sezonunun sonuna kadar (30 Haziran 2021) hiçbir karşılaşmada görev alamayacak ve ceza süresi dolmadan önce eğitim programına zorunlu olarak katılacak.

Aynı gerekçeyle kınama cezasına çarptırılan maçın yardımcı hakemi Octavian Sovre de 30 Haziran 2021 tarihinden önce eğitim programına zorunlu olarak tabii tutulacak.

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OYNAT 00:21 Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz? PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi. BiP'te paylaş

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Pierre Webo da ceza aldı

Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo ise maç sırasında sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle bir UEFA organizasyonu maçından men cezası aldı.

İki takım arasında Fransa'da oynanan maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmıştı.

Bu olayın üzerine iki takım oyuncuları da hakemler değişmeden maça devam etmeyeceklerini belirterek sahadan çekilmişti. UEFA'nın hakemleri değiştirmesinin ardından maç ertesi gün tamamlanabilmiş, yaşanan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

UEFA'nın raporunda şu ifadeler yer aldı

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UEFA Disiplin Yönetmeliği (DR) Madde 11 (1) ve Madde 6'nın ihlali nedeniyle hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 2020-21 sezonunun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlik görevini yürütmesini askıya aldı UEFA ayrıca Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya PSG maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiğini açıkladı Sebastian Constantin Coltescu'nun UEFA hakemlik servislerinin belirlediği koşullarda 30 Haziran 2021'den önce bir eğitim programına katılmasına da karar verdi. UEFA bu kararını uygunsuz davranıştan dolayı alırken ırkçılık ve diğer ayrımcı davranışların ihlal etmediğini değerlendirmiştir.

O gün saha içinde neler olmuştu?

SPOR Başakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum"



