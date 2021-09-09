Spor Uğruna transfer savaşları yapıldı bir yılı aşkındır kulüp bile bulamıyor
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Uğruna transfer savaşları yapıldı bir yılı aşkındır kulüp bile bulamıyor

Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla giriş yapan sonrasında ise Fenerbahçe'ye geçişiyle büyük sükse yapan Mehmet Ekici bir yılı aşkın süredir kendisine kulüp bulamıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğruna transfer savaşları yapıldı bir yılı aşkındır kulüp bile bulamıyor
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle sürekli takımdan ayrı çalışıyordu.

2014 yılında Werder Bremen'den Trabzonspor'a transfer olan ve bordo mavililerde dikkat çekici performanslar sergileyen milli oyuncu sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında büyük bir transfer savaşına sebep olmuştu.

Trabzonspor'un Beşiktaş'a göndermek istediği ancak Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği sürecin sonu milli oyuncunun kadro dışı kalmasıyla sonuçlanmıştı. Ekici sezon sonunda ise sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Sarı lacivertllere büyük beklentiyle transfer olan Mehmet Ekici sakatlık sorunlarını atlatamayınca büyük hayal kırıklığı yaşattı. Birçok maç kaçıran oyuncu büyük beklentiyle gittiği Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri haline gelmişti.

4 Ağustos 2020 günü itibariyle boşta kalan oyuncu o günden bu yana hiçbir takımla anlaşamadı. Sakatlık sorunları bulunan futbolcuya hiçbir kulüp kabul edebileceği bir öneri sunmadı.

  • 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini noktalayabileceği konuşuluyor.

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