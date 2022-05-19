Spor Uğurcan Çakır gönlündeki ligi açıkladı
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Uğurcan Çakır gönlündeki ligi açıkladı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, mantıklı bir teklif gelmesi durumunda Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Başarılı eldiven gönlünde ise Premier Lig olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Uğurcan Çakır gönlündeki ligi açıkladı
Uğurcan bu sezon yaptığı kurtarışlarla kazanılan şampiyonlukta başrolü oynadı.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, transferiyle ilgili soruya cevap verdi.

Bordo-mavili takımda hayalini gerçekleştiğini belirten 26 yaşındaki file bekçisi, hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.

TRT Spor'a konuşan Uğurcan Çakır, "Transferi zaman gösterecek. 'İlla gideyim' demiyorum. Kulübüm ve benim için mantıklı bir teklif gelirse Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.

Uğurcan, gönlünde yatan ligin ise Premier Lig olduğunu açıkladı.

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