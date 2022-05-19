Uğurcan Çakır gönlündeki ligi açıkladı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, transferiyle ilgili soruya cevap verdi.

Bordo-mavili takımda hayalini gerçekleştiğini belirten 26 yaşındaki file bekçisi, hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.

TRT Spor'a konuşan Uğurcan Çakır, "Transferi zaman gösterecek. 'İlla gideyim' demiyorum. Kulübüm ve benim için mantıklı bir teklif gelirse Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.

Uğurcan, gönlünde yatan ligin ise Premier Lig olduğunu açıkladı.

🎙 "Altay, Uğurcan ve Ersin'den biri senin yerine geçecek olsa kimi seçerdin?"



🗣Fernando Muslera: "Uğurcan Çakır'ı seçerdim. Bir meslektaşı olarak onunla gurur duyuyorum." pic.twitter.com/58iB3JwvZM REKLAM May 11, 2022