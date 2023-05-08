Uğurcan Çakır, 20-21 sezonundan bu yana Trabzonspor'da kaptanlık pazubendini takıyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor-Ankaragücü'nü konuk etti. Akyazı Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır dalya dedi.
İlk maçına 30 Temmuz 2015'te 19 yıl 3 ay 25 günlükken Trabzonspor'un Avrupa Ligi elemelerinde Rabotnicki deplasmanında çıkan 27 yaşındaki kaleci, Ankaragücü karşısında 200. kez bordo-mavili formayı terleterek ikinci defa 'dalya' dedi.
2018-19 sezonu içerisinde Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla birlikte kaleyi devralan Uğurcan Çakır gösterdiği performansın yanı sıra kaptanlığıyla da öne çıktı.
27 yaşındaki milli filebekçi, Trabzonspor formasıyla 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte 4 kupa kaldırdı.