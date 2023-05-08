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Spor

Uğurcan Çakır ikinci kez 'dalya' dedi

Süper Lig'de Trabzonspor, 33. haftada sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bordo-mavili takımda kaleci Uğurcan Çakır, bu maçla birlikte ikinci kez dalya dedi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:54 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uğurcan Çakır, 20-21 sezonundan bu yana Trabzonspor'da kaptanlık pazubendini takıyor.

Uğurcan Çakır, 20-21 sezonundan bu yana Trabzonspor'da kaptanlık pazubendini takıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor-Ankaragücü'nü konuk etti. Akyazı Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır dalya dedi.


İlk maçına 30 Temmuz 2015'te 19 yıl 3 ay 25 günlükken Trabzonspor'un Avrupa Ligi elemelerinde Rabotnicki deplasmanında çıkan 27 yaşındaki kaleci, Ankaragücü karşısında 200. kez bordo-mavili formayı terleterek ikinci defa 'dalya' dedi.


4 kupa sevinci yaşadı

2018-19 sezonu içerisinde Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla birlikte kaleyi devralan Uğurcan Çakır gösterdiği performansın yanı sıra kaptanlığıyla da öne çıktı.


27 yaşındaki milli filebekçi, Trabzonspor formasıyla 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte 4 kupa kaldırdı.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
1 saat önce
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