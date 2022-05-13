Spor Uğurcan Çakır transfer sorusuna cevap verdi "Bu sezon gitmek istiyorum"
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Uğurcan Çakır transfer sorusuna cevap verdi: "Bu sezon gitmek istiyorum"

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, "Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

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Uğurcan Çakır transfer sorusuna cevap verdi: Bu sezon gitmek istiyorum
Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki file bekçisi Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi.

A Spor'a konuşan Uğurcan Çakır'ın transfer sorusuna verdiği cevap şöyle:

"Üç kupam var artık bana kızmazlar"

  • "Trabzonspor için çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun ve mantıklı bir teklif gelirse bu sezon gitmek istiyorum. Üç kupam var artık bana kızmazlar diye düşünüyorum. Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum."

"Gitmek için gitmek istemiyorum"

  • "Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istemiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum."

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