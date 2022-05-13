Nwakaeme'nin menajerinden sözleşme açıklaması: Trabzonspor'da kalacak mı?

Transfermarkt verilerine göre ​Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de dahil olmak üzere, birçok takımın devrede olduğu iddia ediliyor.

"Anthoney'nin yanıtını bekliyoruz"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, Trabzonspor ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Türker, "Trabzonspor, Nwakaeme'ye takımın en çok kazanan oyuncusu olacağı bir yazılı teklif yaptı. Anthony'nin yanıtını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme bu sezon 34 maçta, 13 gol ve 11 asistle oynadı.