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Nwakaeme'nin menajerinden sözleşme açıklaması: Trabzonspor'da kalacak mı?

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, 33 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili konuştu. Türker, "Trabzonspor teklif yaptı. Anthoney'nin yanıtını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaemenin menajerinden sözleşme açıklaması: Trabzonsporda kalacak mı?
Transfermarkt verilerine göre ​Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de dahil olmak üzere, birçok takımın devrede olduğu iddia ediliyor.

"Anthoney'nin yanıtını bekliyoruz"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, Trabzonspor ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Türker, "Trabzonspor, Nwakaeme'ye takımın en çok kazanan oyuncusu olacağı bir yazılı teklif yaptı. Anthony'nin yanıtını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Anthony Nwakaeme bu sezon 34 maçta, 13 gol ve 11 asistle oynadı.
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