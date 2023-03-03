Uğurcan Çakır'dan Ahmet Ağaoğlu paylaşımı: Şampiyon başkanım

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu döneminde 4 kupa kazandı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ağaoğlu'nun istifa açıklamasının ardından takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'dan bir paylaşım geldi.
Ahmet Ağaoğlu ile birlikte kupayla çekildikleri fotoğrafı paylaşan milli eldiven, "Hayatım boyunca unutamayacağım tarihe geçen zaferlerimizde başımızda bazen büyük bir lider, bazen güçlü bir ağabey oldunuz. Tüm şehir ve camia adına size ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarım yaşantınız yine başarılar ve huzur dolu günlerle geçer. Her şey için sağ olun 'Şampiyon Başkanım" ifadelerini kullandı.