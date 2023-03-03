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Spor

Uğurcan Çakır'dan Ahmet Ağaoğlu paylaşımı: Şampiyon başkanım

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu'na sosyal medya hesabından veda etti.

15:15 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu döneminde 4 kupa kazandı.

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu döneminde 4 kupa kazandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ağaoğlu'nun istifa açıklamasının ardından takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'dan bir paylaşım geldi.


Ahmet Ağaoğlu ile birlikte kupayla çekildikleri fotoğrafı paylaşan milli eldiven, "Hayatım boyunca unutamayacağım tarihe geçen zaferlerimizde başımızda bazen büyük bir lider, bazen güçlü bir ağabey oldunuz. Tüm şehir ve camia adına size ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarım yaşantınız yine başarılar ve huzur dolu günlerle geçer. Her şey için sağ olun 'Şampiyon Başkanım" ifadelerini kullandı.









#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#Uğurcan Çakır
2 gün önce
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Uğurcan Çakır'dan Ahmet Ağaoğlu paylaşımı: Şampiyon başkanım
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