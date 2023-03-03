Uğurcan Çakır'dan Ahmet Ağaoğlu paylaşımı: Şampiyon başkanım

Ahmet Ağaoğlu ile birlikte kupayla çekildikleri fotoğrafı paylaşan milli eldiven, "Hayatım boyunca unutamayacağım tarihe geçen zaferlerimizde başımızda bazen büyük bir lider, bazen güçlü bir ağabey oldunuz. Tüm şehir ve camia adına size ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarım yaşantınız yine başarılar ve huzur dolu günlerle geçer. Her şey için sağ olun 'Şampiyon Başkanım" ifadelerini kullandı.