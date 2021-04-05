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Uğurcan Çakır'dan anlamlı hareket: Çocukları sevindirecek

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) bağışlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Uğurcan Çakırdan anlamlı hareket: Çocukları sevindirecek
Uğurcan Çakır, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında A Milli Takım'ın kalesini korudu.

Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır, UNICEF ile iş birliğine giderek ilaç ve besin bulmakta zorlanan çocuklar için kampanya başlattı.

5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda “Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

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