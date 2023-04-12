Süper Lig'in 29. haftasında evinde derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesi takım kaptanı Uğurcan Çakır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Sezonun şu ana kadarki kısmını değerlendiren Uğurcan, "Bu sezon bir çok arkadaşımız takıma katıldı. Sezon başından itibaren uyum, yakalamakta biraz zorlandık açıkçası. Neticede bireysel spor değil. Kötü sonuçlar, motivasyon ve özgüven kaybettiriyor. Takım olarak biz de bundan uzaklaştık. Özgüven, yardımlaşma, tabi kötü sonuçlar gelince bunlar oluyor. Mental olarak biraz zorluklar yaşıyoruz. Bir sorun olduğu gerçek. Başarının en büyük nedeni arkadaşlıktı. Skorların kötü gitmesiyle arkadaşlarla yakın olamıyorsun etkisi oluyor" dedi.





Hugo'nun ayrılığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli kaleci, "Vitor geleli 2.2-5 sene olmuştu. Hatasını kestirebiliyordum. Edgar’la uyum yakalamıştık. İkisini de iyi analiz etmiştim. Vitor’a saha içinde çok güveniyordum. Futbol bireysel değil. Trabzonspor’a çok şey kattı. İyi bir insandı formasının hakkını verdi" ifadelerini kullandı.





Diğer taraftan sezon sonu transfer olup olmayacağı sorusuna "Bu sezon 5. Sezonumu tamamlıyorum. Aslında 4 sezondur iyi performans sergiliyordum. Kendimi daha iyi seviyelere çıkartıyordum. Antalya'da yaşadığım sakatlık beni etkiledi. Sonra Kopenhag maçında sakatlığım daha da arttı. Geçen sezon yapılanlar tarihi bir şeydi. Ağır eleştirilecek bir şey yok geçen sene şampiyon olduk. Tek başına kimse bir şey yapmaz her kim varsa kötü gidişin sorumlusu herkes. Birçok kez teklif geldi. Yeni sözleşme imzalayıp gitmek istiyor diyorlar ben gülüyorum. Trabzonsporluyum takımımı şehrimi seviyorum. Takımın menfaatine olursa da gideri. Takımım için elimden geleni yaparım" dedi.





Beşiktaş derbisinin iyi bir fırsat olduğunu da belirten Uğurcan, "Arkadaşlarımın iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok. Birçok kez sahada iyi mücadele ettiğimiz anlar oldu. Abdullah hoca buradayken bir çok maçta iyi oynayıp kaybetmiştik. O özgüveni düşürüyor. Beşiktaş maçı var. Motivasyon ve konsantrasyon ayrı. Bu maçlara arkadaşlarımızla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Herkes bu maçın büyüklüğünün farkında. Kötü gidişata dur demek için iyi bir fırsat. Herkes farkında ve ben de konuşuyorum. Geçen sezonun başından itibaren, hem yönetimsel hem takım, hoca, taraftar hep birlikte bir başarı gelmişti. Futbol bireysel bir oyun değil. Sezon başından beri yapılan herkesin yanlışı, hatası var.. Taraftarlarımız her zaman yanımızda. Onları mutlu etmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.





"Kesilmeyi hak etmiyordum"





Son milli ara performanslarıyla ilgili de konuşan 27 yaşındaki eldiven, "Milli takımdaki oyuncular, ligdeki performansa göre mi yoksa milli takımdaki performansa göre mi seçiliyor çözemedim. Milli takımdaki son maçlarımda kötü oynamadım, kesilmeyi hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise, takımında oynamayan isimler orada ilk 11 oynadı. Çok anlayamadım bu durumu" şeklinde konuştu.



