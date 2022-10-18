Uğurcan Çakır kendini buluyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında, Vodafone Park’ta Beşiktaş’la berabere kalırken, bireysel performanslar da dikkat çekti. Özellikle kaleci Uğurcan Çakır, son maçlarda yakaladığı ivmeyi siyah-beyazlılar önünde de devam ettirdi. Ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi’nde Monaco ile oynanan son iki maçta olduğu gibi yükselişini Beşiktaş maçında da sürdüren 26 yaşındaki file bekçisi, 2 gol yemesine rağmen daha fazlasını engelleyen isim oldu.

6 kurtarış yaptı

Maçta toplam 6 kez rakip takım oyuncuları ile muhatap olan Uğurcan Çakır, bu pozisyonları başarı ile savuşturmasını bildi.

Uğurcan’ın özellikle ilk yarıda, Salih Uçan’ın yakın mesafeden volesinde gösterdiği refleks, maçın gidişatını değiştirdi.

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Sezon başında satılması bile gündeme gelen Uğurcan’ın mental olarak düştüğü konuşuluyordu. Milli kaleci, son haftalarda eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.

Ağaoğlu'ndan tepki geldi

Bu arada Başkan Ahmet Ağaoğlu, derbide teknik direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır’a yönelik kötü tezahüratlara “Sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddetle kınıyoruz. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız” sözleriyle tepki gösterdi.