Uğurcan Çakır'ın menajeri devre dışı

Trabzonspor’da kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi isimlerden olan ve sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin listesinde yer alan Uğurcan Çakır’ın takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Menajeri '10-15 milyon euro gelir' demişti

Taraftarlar ve camia oyuncunun geleceğini merak ederken, Uğurcan’ın ağabeyi ve menajeri Necdet Çakır’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “En fazla 10-15 milyon euro teklif gelir” açıklaması ise yönetime mesaj olarak algılanmıştı.

Devre dışı kalması istendi

Oyuncuyla görüşen yönetim, Necdet Çakır’ın devre dışında kalmasını istedi. Uğurcan için teklifler bundan sonra doğrudan yönetime sunulacak.

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