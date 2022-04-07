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Spor Ukraynalı kaleci Rybkadan Zelenski ve Putine çağrı
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Ukraynalı kaleci Rybka'dan Zelenski ve Putin'e çağrı

Boluspor’un yeni transferi Oleksandr Rybka, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarına çağrıda bulunarak, "Bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynalı kaleci Rybkadan Zelenski ve Putine çağrı
İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

1. Lig ekiplerinden Boluspor, Oleksandr Rybka ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Ukraynalı kaleci Rybka, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında değerlendirme yapan Rybka, "Açıkçası bu konu hakkında bir şeyler söylemek çok zor. Şu anda oradaki durum çok tehlikeli ve çok kötü bir durum. Şu anda orada kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Benim sadece söyleyebileceğim şey, oradaki durumun bir an önce bitmesi. Bugün, yarın ya da bir an önce bitsin" ifadesini kullandı.

"Annem sürekli ağlıyor"

Rybka, eşi ve çocuklarının kendisi ile birlikte Bolu'ya geldiğini ancak anne ve babasının halen Kiev'de olduğunu söyleyerek, "Annem ve babam Kiev'de yaşıyor. Onlarla her konuştuğumda annem sürekli ağlıyor. Şu anda aslında Kiev'deki durum biraz daha iyi gözüküyor. Çünkü Rusya ordusu orada değil şu anda. Başka şehirlere gitmiş durumda. Onlarla iletişimim bu şekilde gelişiyor" diye konuştu.

"Bu savaşı durdurun"

Açıklamasında Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile yetkililere seslenen Rybka, "Buradan benim söyleyebileceğim tek şey. Bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin. Sadece bunu söyleyebilirim. Savaşı durduralım" dedi.

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