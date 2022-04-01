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Boluspor'a Ukrayna'dan kaleci

1. Lig takımlarından Boluspor, 35 yaşındaki Ukraynalı file bekçisi Oleksandr Rybka’yı renklerine bağladı.

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Haber Merkezi İHA
Boluspora Ukraynadan kaleci
Tecrübeli kaleci yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Boluspor Kulübü, Oleksandr Rybka ile anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde Ukraynalı kaleci kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Dinamo Kiev altyapısında futbola başlayan Oleksandr Rybka sırasıyla Dynamo Kyiv, Shakhtar Donetsk, Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor, FK Sabail, FK Liepaja ve Metalist Kharkiv takımlarında forma giydi. Rybka, daha önce Süper Lig’de 22 maç, 1. Lig’de 15 maçta görev yaptı.

Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde mücadele etti. Oleksandr Rybka, Ukrayna A Milli Takımı’nda ise 2 kez forma giydi.

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