Uludağ Premium Ultra Trail 17-18-19 Temmuz’da 9’uncu kez düzenlenecek

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğundaki organizasyonda katılımcılar, iki gün boyunca Uludağ’ın ormanları, zirveleri, yaylaları ve tarihi rotalarında koşarak hem doğayla iç içe bir deneyim yaşayacak hem de zorlu parkurlarda derece elde etmek için mücadele verecek. 18 Temmuz Cumartesi günü 70K, 42K, 30K ve 16K yarışlarının startı verilecek. Organizasyon, 19 Temmuz Pazar günü 6K parkuru ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu’nun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

5 PARKURDA ZORLU MÜCADELE

Organizasyonda 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K olmak üzere beş farklı parkur yer alacak. Farklı seviyelerde hazırlanan etaplar sayesinde hem deneyimli ultra maraton sporcuları hem de patika koşusuna yeni başlayanlar yarışma fırsatı bulacak.

Uludağ Premium Ultra Trail, Mint Organizasyon tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ANDA Arama Kurtarma’nın katkılarıyla gerçekleşecek. Uludağ Premium’un isim sponsoru olduğu yarış, Anadolu Sigorta, Asics ve Bursa Teleferik’in sponsorluğunda; Almira Hotel, Garmin, Lifeon Concept, Power App, Segway Türkiye ve Herbalife’ın destekleriyle koşulacak. Adım Adım ve Bodrum Sağlık Vakfı da sosyal sorumluluk partneri olarak organizasyonda yer alacak.

25 ÜLKEDEN SPORCULAR ZİRVE İÇİN KOŞACAK

Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Polonya, İsveç, İran, Gürcistan, İsviçre, Belçika, Hollanda, Romanya ve Norveç gibi dünyanın dört bir yanından gelen elit atletler ve amatör koşucular, Uludağ’ın zirve mücadelesinde kozlarını paylaşacak. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, Saitabat, Kürekli ve Softaboğan Şelaleleri’nin serin suları, Zeyniler Köyü’nün tarihi dokusu, Keşiş Tepesi (2.486 m), Buzul Gölleri ve Uludağ Zirvesi (2.543 m) hattında gerçekleşecek Uludağ Premium Ultra Trail, nadir endemik bitki türlerinin açtığı Alpin çayırlara kadar uzanan zengin bir coğrafyada koşulacak.

HER SEVİYEDEN KOŞUCUYA HİTAP EDEN 5 PARKUR

Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl katılımcılara yenilik sunmaya devam ediyor. Bu yıl yenilenen 70K parkurunda sporcular, Uludağ zirvesini ilk defa geçecek, 42K parkurunda ise küçük zirve bölgesini görecek.

Yarışta 18 Temmuz Cumartesi günü 70K’lık (UPUT70K) parkurun startı saat 06.00’da, 42K’lık (UPM42K) parkurun startı 07.00’de, 30K’lık (UPE30K) parkurun startı saat 08.00’de, 16K’lık (UP16K) parkurun startı 09.00’da verilecek. 6K’lık (UP6K) parkurun startı ise 19 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da gerçekleşecek. Organizasyonun ödül töreni aynı gün saat 12.00’de düzenlenecek.

MİNİKLER DE İLK KEZ PARKURA ÇIKACAK

Uludağ Premium Ultra Trail kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu, organizasyonun en renkli anlarından birine sahne olacak. 19 Temmuz Pazar günü, minik sporcuların güvenli ve eğlenceli bir ortamda koşu heyecanını yaşayacağı etkinlik, çocuklara sporu sevdirmeyi ve aileleriyle birlikte unutulmaz bir festival atmosferi sunmayı amaçlıyor.

SPORUN RİTMİ MÜZİKLE BULUŞACAK

Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da yalnızca yarışlarla değil, birbirinden renkli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz bir festival atmosferi sunacak. Koşu heyecanını sanat ve müzikle buluşturan organizasyonda, yarış severler etkinlik alanında düzenlenecek konserler, doğa aktiviteleri ve sosyal etkinliklerle dolu dolu bir hafta sonu geçirecek. Sporcuların yanı sıra aileler ve ziyaretçiler de organizasyon boyunca keyifli anlar yaşayacak. 18 Temmuz Cumartesi günü 15.00-19.00 saatleri arasında Ceren Töksöz ile Neyzen Ogetürk sevilen şarkılarını seslendirecek.

ENGİN ÇETİNAY: HEDEFİMİZ, ULUDAĞ’I DÜNYA TRAIL HARİTASININ EN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİ HALİNE GETİRMEK

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, Uludağ’da turizmi 12 aya yayma ve sporun merkezi haline getirme çalışmaları içinde yer aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Çetinay, “Biz sadece koşucuları ağırlamıyoruz; onlara yeşilin dört yüz tonunu, Uludağ’ın güçlü duruşunu ve Bursa’nın tarih kokan yamaçlarını da sunuyoruz. Hedefimiz, Uludağ’ı dünya trail haritasının en önemli noktalarından biri haline getirmek” dedi.

KAYITLAR 1 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Uludağ Premium Ultra Trail'e katılmak isteyen sporcular için kayıt süreci 1 Temmuz'da sona erecek. Farklı zorluk seviyelerindeki parkurlarda yer almak isteyen katılımcılar, kayıt işlemlerini https://uludagultra.com/ adresi üzerinden tamamlayabilecek.



