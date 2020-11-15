A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Rusya: Hedef 3 puan

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında bugün sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele saat 20.00’de Ülker Stadı’nda başlayacak. Polonya’dan Szymon Marciniak’ın yöneteceği maç TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Grupta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 3 puanla 3. sırada yer alan Milliler, 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Rusya ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik ve aldığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. A Milli Takımı, Rusya ile bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Milli takım, bu maçlarda 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda ay-yıldızlar 3 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya’da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Güneş 100. maçına çıkıyor





A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü Rusya maçı öncesi açıklamalar yaptı. Millilerin başında 100. maçına çıkacak olan Güneş, “Futbola başlarken herkesin olduğu gibi hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Oyuncu olarak da, teknik adam olarak da görev verdiler, en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor bu maçla. Puan ve FIFA sıralaması açısından önemli. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz, kazanma duygumuzun en üst seviyede olduğu bir maç olacaktır” dedi. Güneş, testi pozitif çıkan ve Türkiye’ye karşı oynayan Hırvat futbolcu Vida ile ilgili gerekli yerlere başvuru yaptıklarını da söyledi.

Rusya'yı salladık ama yıkamadık A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. İki topumuzun direkten döndüğü mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Rusya'nın golünü 28. dakikada Miranchuk atarken, Milli Takımımızın golünü 62. dakikada Kenan Karaman attı. Bu sonucun ardından Milli Takımımız 2 puanla, Uluslar Ligi'nde 3. sırada yer aldı. Birinci sırada yer alan Rusya ise puanını 7'ye yükseltti. İkinci sıradaki Macaristan'ın 6, son sıradaki Sırbistan'ın 1 puanı bulunuyor.Bakan Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadıUEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Takım, Rusya’ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attıMaçtan dakikalar4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.23. dakikada Mert’in vuruşu kısa düştü. Miranchuk’un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba’yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-030. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş’ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.35. dakikada Miranchuk’un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.İlk yarı Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına güzel bir orta yaptı. Bu noktada iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.55. dakikada Cengiz’in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Shunin uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.58. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.62. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Bu noktada bomboş durumdaki Kenan Karaman topu filelere göndermeyi başardı. 1-166. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası önüne gönderdiği pasta Cengiz Ünder önce düzeltti ardından şutunu attı, kaleci Shunin son anda topu kornere tokatladı.75. dakikada Zhirkov’un soldan yaptığı ortada Bostovoy’un vuruşunda Mert gole izin vermedi. Dönen top Dzyuba’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mert yine kalesini gole kapattı.78. dakikada orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz’i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin’in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.86. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Zeki Çelik, Burak Yılmaz’la ver kaç yapıp karşı karşıya kaldı ancak şutunda top az farkla üstten auta çıktı.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.14 Ekim'de Sırbistan ile karşılaşacağızDiğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.Rusya-Türkiye maç özeti;Milli takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı.İşte ikinci yarısı müthiş geçen maçın özeti... pic.twitter.com/DS8GwKkICa— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020 Şenol Güneş'ten futbolcularına talimat: İçeriye oynamayın arkaya atın