Uluslar Ligi: Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Rusya: Hedef 3 puan
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi’nde bu akşam sahasında 20.00’de Rusya ile karşı karşıya gelecek. Milliler grupta oynadığı 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet aldı. Türkiye-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Detaylar haberimizde.
Haber MerkeziYeni Şafak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında bugün sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Mücadele saat 20.00’de Ülker Stadı’nda başlayacak. Polonya’dan Szymon Marciniak’ın yöneteceği maç TRT 1’den naklen yayımlanacak.
Grupta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 3 puanla 3. sırada yer alan Milliler, 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Rusya ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik ve aldığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. A Milli Takımı, Rusya ile bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Milli takım, bu maçlarda 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda ay-yıldızlar 3 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya’da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
Güneş 100. maçına çıkıyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü Rusya maçı öncesi açıklamalar yaptı. Millilerin başında 100. maçına çıkacak olan Güneş, “Futbola başlarken herkesin olduğu gibi hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Oyuncu olarak da, teknik adam olarak da görev verdiler, en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor bu maçla. Puan ve FIFA sıralaması açısından önemli. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz, kazanma duygumuzun en üst seviyede olduğu bir maç olacaktır” dedi. Güneş, testi pozitif çıkan ve Türkiye’ye karşı oynayan Hırvat futbolcu Vida ile ilgili gerekli yerlere başvuru yaptıklarını da söyledi.
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